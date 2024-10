‘Zenit’ no ha arrancado bien

Creado: Actualizado:

Zenit, el nuevo talent de TV3, no ha acabado de arrancar como se esperaba. Es verdad, solo se ha emitido una entrega y en Catalunya, su hábitat natural, ha aguantado el tirón, pero no pasaría la prueba del algodón en competencia directa con otras cadenas generalistas. ¿Y dónde radica el problema? Existen varias causas. La primera es que el mercado ya anda sobresaturado de talents en busca del mejor en lo que sea. Y ya cuesta sorprender a la audiencia, salvo que se traten de espectadores que lo aplauden todo. La segunda es que la mecánica del show es ciertamente compleja con una competencia ficticia entre millenials, boomers, centenials y generación X para dilucidar qué tipo de música era la que mandaba en cada momento. Cosa harto difícil, porque ¿cómo valorar si era mejor lo que se escuchaba en los 70, 80, 90 o en los 2000? Ya lo aseveraba un compañero. Cuando has de explicar de manera demasiado extensa de qué va la cosa, malo. Pero lo peor de todo es que tratándose de un show musical, y en directo, el sonido sea lo que más falla.