Tr3ce recupera ‘Classics’

La verdad es que este programa que honra, con su emisión, a los grandes títulos de la historia del cine jamás se ha ido del todo. Se marchó el maestro José Luis Garci después de tres temporadas al negarse a aceptar el veto a las películas en blanco y negro en su Classics con la peregrina historia de que perdían audiencia con ellas. Hay que convenir, visto lo visto, que hay CEOs en las cadenas televisivas que están porque ha de haber de todo en ellas, porque ya me dirán cómo están rodadas las pioneras del séptimo arte. En fin, es que durante unas semanas se han ido proyectando clásicos, en color por supuesto, aunque sin presentación inicial y tertulia posterior. Desde hace dos semanas, Tr3ce ha recuperado el formato original. Lo ha puesto en manos de Jerónimo José Martín (Madrid, 1963), presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos de España con Juan Orellana y Gustavo Ron como especialistas. Debutaron con En el calor de la noche y hoy viernes lo hacen con Los inconquistables de Cecil B. DeMille (1947). No está mal, pero la mesa no hace sombra a la original.