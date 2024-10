Es como un círculo vicioso

Creado: Actualizado:

En Mediaset, y sobre todo en Telecinco, la estrategia es idéntica para todos. Se busca una polémica, real o inflada a más no poder. Una vez anunciada, se reparte el juego entre los protagonistas. Primero uno. Luego el otro, y si el acuerdo económico lo permite, los dos a la vez. Y así, en un bucle interminable, van desfilando por los programas de máxima audiencia (primero era el De Luxe y ahora el De Viernes) convenientemente promocionados en los programas satélites. El último filón lo han encontrado en José María Almoguera, que se ve que le ha encontrado el gusto a ser carne de cañón, suculentamente pagada, claro está, en los más despiadados platós, para despellejar a su madre, Carmen Borrego (por si no caen, la hija de María Teresa Campos), que anda la pobre en horas bajas. Como secundarias de lujo, y nunca mejor dicho, aparecen su tía, Terelu Campos, su prima hermana Alejandra Rubio y, como grande finale, su ex, la madre de su hijo. Un totum revolutum que no parece tener fin. Es más, Almoguera ya ha firmado para ser un próximo “Superviviente”.