Renqueante ‘Mask Singer’

Creado: Actualizado:

De todos los programas familiares que Antena 3 coloca en el prime time (La voz, El desafío –que lleva meses grabado con Victoria Federica y no se ha vuelto a saber nada más de él–, Tu cara me suena...), Mask Singer es el más flojo de todos, o, si lo prefieren, el menos bueno. Mecánica confusa y lastrado por dos razones, que puede que sean más. La filtración, desde su temporada inaugural en el 2020, de que los invitados que se esconden tras las aparatosas y estrafalarias máscaras y disfraces, firman por contrato los programas en que han de aparecer. Por eso, supuestas estrellas mediáticas abandonan a las primeras de cambio, como el miércoles, Carl Lewis y Ana Obregón. Dos. Los Javis, Calvo y Ambrossi, son un lastre con su sobreactuación. Así no es de extrañar que fuese derrotada por La revuelta de Broncano, y pese al truco, que indignó a las redes, de comenzar media hora más tarde de lo anunciado para no coincidir con el programa de La 1. La promoción de El hormiguero, que llevó precisamente a Los Javis, no sirvió absolutamente de nada.