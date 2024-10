Ahora va de.. madres

Creado: Actualizado:

La cantera de donde entresacar conflictos familiares, preferentemente, y a poder ser entre madres e hijos/hijas, es inagotable. Acaba una, que nunca se cierra del todo y queda en standby, y ya está lista otra igual de virulenta o más. En ¡De viernes! de Mediaset, aunque luego se amplifica la cosa en todos los programas satélites de la cadena, estas guerras han encontrado su hábitat natural. Sin prisas, pero tampoco sin pausas. Hemos asistido a truculentas peleas entre Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo Jr, y otra, no menos sangrante, entre Carmen Borrego y su retoño José María Almoguera. Este último viernes, los CEO de Telecinco cogieron a Isa Pi, hija adoptiva de Isabel Pantoja, y le dijeron aquello tan futbolero de “¡Calienta, que sales!”. Y vaya si salió. Entre lágrima va y lágrima viene, y “esto nos lo cuentas después de publicidad”, Isa le dio a la tonadillera como una estera. Lo que más ha llamado la atención fue su examen ginecológico para saber si era o no virgen, pero la traca final fue cuando soltó lo de “¿Si no qué querías, para qué me adoptaste?”. Chimpón.