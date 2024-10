¿Y ya tiene el Ondas?

Creado: Actualizado:

A ver, para que no haya malos entendidos. La Revuelta es una de las agradables, además, sorpresas de la temporada televisiva: es rompedora, fresca, incorrecta y ha rejuvenecido la encorsetada RTVE. De acuerdo. Pero, ¿de verdad ya se ha ganado el Ondas cuando apenas lleva dos meses de emisión? Miramos las bases del prestigioso premio. Las propuestas han de presentarse entre el 25 de junio y el 30 de septiembre. Ojo al dato. El programa de Broncano se estrenó el 9 de septiembre. Tanta visión de futuro de los que la propusieron como del jurado causa, como mínimo, sorpresa. Seguramente en la edición del 2025 de los Ondas no tendría rival como mejor programa de entretenimiento. ¿Pero para los del 2024? Vendría a ser lo mismo, salvando las distancias, claro está, como si a un autor de best-sellers le diesen el Nobel con su primera novela de la que ha vendido 50 millones de ejemplares de una sola tacada. ¿Raro, no? También cabe otra explicación si nos ponemos a ser malpensados: un toque de castigo a Pablo Motos por ser un azote gubernamental desde Antena 3.