Risto, pese a todo

Creado: Actualizado:

Aún no habíamos tenido tiempo de comentar cómo le fue el estreno de Demos, el gran sondeo, el último programa que Mediaset ha puesto en manos de Risto Mejide (Barcelona, 1974) para las noches del miércoles en Cuatro. No le fue mal porque superó los dos dígitos, aunque no pudo con Mask Singer de Antena 3, el más flojo y menos atractivo de los programas de entretenimiento familiares de Atresmedia. Lo de que no le fue mal viene a cuento porque Risto se empecina en no mejorar la escasa empatía que provoca en el espectador desde su debut en el 2001 como el pitufo gruñón del jurado en la primera edición de OT. Desde entonces se ha creado un personaje arisco, que parece mirar al personal por encima del hombro, al que no le ha cambiado ni una arista de su impostado carácter (¡Igual es que es así!). Tampoco ayuda a que últimamente sea más noticia por su voluble vida sentimental que por otra cosa. Ni tampoco que, siendo miércoles, su Demos, el gran sondeo, de mecánica ampulosa y farragosa, acabase pasadas las dos de la madrugada. ¡Sí, las dos! Pero en fin, allá sigue.