La Esteban se pasa a La 1

Ya lo habíamos dicho aquí mismo. Belén Esteban gustará o no, porque su target de seguidores es muy concreto, pero es un animal televisivo de primer orden que arrastra a miles y miles de espectadores. Su arrollador éxito, con una semana de intervalo, tanto en La Revuelta como El Hormiguero, ha hecho que en RTVE hayan movido ficha y la quieran ya. Además, ya ha habido movida en la cúpula y en el Consejo, y vuelve a tener mando en plaza su gran valedor José Pablo López, defenestrado no hace tanto por proponerla para Mira quién baila, que quiere popularizar, aunque parezca un contrasentido, la pública ya tiene hecho el paso de la Esteban para Mañaneros. Si no es antes, el debut se producirá pasadas las Navidades. El único punto a resolver es que la madrileña desearía no abandonar Ni que fuéramos Shhh. Pero si no puede ser, pues no puede ser. Además, su hija Andrea le aconseja que cambie de estilo y, sobre todo, de casa, aunque en el matinal de La 1 se va a reencontrar con viejos amigos de Sálvame como Lydia Lozano, Alba Carrillo, Chelo y José Manuel Parada.