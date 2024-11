‘First Dates’ cumple 2.000

Creado: Actualizado:

First Dates, el programa de citas a ciegas dentro de un orden, por supuesto, de Cuatro ha alcanzado ya la nada despreciable cifra de 2.000 emisiones que, sumada a los especiales, más las secuelas en forma de First Dates Crucero, First Dates Café y First Dates Hotel, superan con creces este registro. En cualquier caso es todo un éxito que el espacio estrenado el 17 de abril del 2016 siga fresco como el primer día y con una audiencia más que notable, tratándose de un programa diario y con un público de lo más fiel. Creo que ya lo comentamos aquí mismo. En nuestro bar futbolístico de referencia cada jueves un grupo de incondicionales reservaban mesa en el comedor interior para seguir los avatares del programa que sigue con su presentador fundacional, Carlos Sobera (Barakaldo, 1960), después de diez temporadas. Este lunes celebraron las dos mil emisiones recibiendo en el plató a parejas surgidas en el falso restaurante. Nos gustaron la de Roberto y Javier (se pidieron en matrimonio allí mismo), lo mismo que Sonia y Eduardo, que se prometieron ante las cámaras. Eso es amor.