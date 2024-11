La Lotería ya está aquí

Creado: Actualizado:

No hay que darle más vueltas. El anuncio de la Lotería marca el inicio de las Navidades aunque, siendo estrictos, igual cabría decir que no, porque los décimos del 22 de diciembre comienzan ya a venderse, y además hasta en los más inimaginables y recónditos rincones, en plena temporada de verano. Apología de la ludopatía, se le llama a eso. Pero, a lo que vamos, esta semana se ha estrenado la nueva campaña televisiva con un corto (90 segundos en la versión reducida y cerca de cinco minutos en la larga) dirigido por Félix Fernando de Castro que gira en torno a la figura de Julián, magníficamente interpretado por el actor aficionado Amadeo Martín, un sexagenario, superviviente al que le cierran el bar de toda su vida en un pueblecito vigués. “Nos vamos, amigo. Aquí ya no viene nadie” le anuncia el tabernero y él responde: “A mí me gusta esto, que le vamos a hacer.” Y por casualidades de la vida es entrevistado a pie de calle para anunciar que no tiene con quién compartir su décimo. Se hace viral y todos los ganadores acaban compartiéndolo con él. Muy emotivo, la verdad.