¡Maldita Eurovisión!

Nada. Como dice el bolero, “no hay solución, no la encuentro.. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro”. Más o menos es lo que les pasa a los responsables que marcan los pasos de los aspirantes patrios a ganar Eurovisión. Da igual cómo lo hagan: a dedo, por concurso, por casting, por eliminatorias falseadas por las redes sociales como es el caso de Benidorm Fest.. Da igual. El resultado es el mismo: cero patatero. Los seniors, ya sean grupos, vocalistas masculinos o femeninos, no vencen desde 1968 (¿dónde queda eso? con Massiel y su La, La, La y 1969, con Salomé, aunque fuese compartido, y su Vivo Cantado. Y en el “junior”, plagado de altas y bajas en cada edición, España no gana desde el 2004 con María Isabel y aquel insufrible Antes muerta que sencilla. Este sábado Madrid acogió una nueva edición de los cachorros musicales. Como era de esperar Chole DelaRosa, la representante española, no ganó. Su Como la Lola acabó sexta. Habrá que esperar a la próxima edición. Y mira que en La Voz Kids, hay cantera, pero claro, es de Antena 3.