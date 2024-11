Resucitando viejas glorias

Creado: Actualizado:

El departamento forense de Mediaset anda ahora en horas bajas porque se les están acabando los cadáveres mediáticos a los que meter el bisturí. Es un tema cíclico, sí, pero ahora andan en horas bajas. Los nietos reales están en standby; la guerra Cristo-Rey, con el Emérito de secundario de lujo, aparcada ante el cruce de querellas que amenazan con salpicar a la propia cadena; las trifulcas de las hijas de María Teresa Campos ya no dan el juego que debían; la bicha Carrasco-Mohedano y lo que cuelga ni se menta.. Así que, ahora mismo, solo queda al descubierto las trifulcas de la casa Pantoja. Con Isa como protagonista van estirando la cosa en ¡De viernes!, pero como ya no tienen a quién sentar en el plató, esta pasada semana resucitaron a golpe de talonario, claro está, a una vieja gloria televisiva que estaba ya en su más o menos dorado retiro: Raquel Bollo (Sevilla, 1972). Famosa por ser la ex de Chiquetete, a quien acusó de violencia de género en su día, figura como experta en temas pantojiles. La llevaron para meter baza. No dijo nada, pero se peleó con todos.