Rebajas navideñas

Cuando se acercan estas entrañables fechas, las cadenas aprovechan para retocar programaciones cercenando la cabeza a aquellos programas que, por lo que sea, no han alcanzado los objetivos fijados en el momento de su estreno. A Mediaset, por ejemplo, le han caído los problemas por partida doble. Por un lado, han fulminado a los Mozos de Arousa, las estrellas del concurso Reacción en cadena que incluso han sido defenestrados por un enfrentamiento personal con la casa de las campanadas para recibir el 2025 (no hay todavía versión oficial de lo sucedido ni probablemente lo habrá) pero es que, en pocos días, se han cargado también al concurso ¡Boom!, aquel que recuperaron de Atresmedia para colocarlo en su parrilla intentando mantener su nivel. No ha sido así. En dos meses, Christian Gálvez, un buen presentador, pero ciertamente gafado en sus proyectos, no ha superado al anterior presentador de Antena 3, Juanra Bonet. Sus índices de audiencia han sido tan bajos que va a desaparecer de la parrilla antes de las Navidades. Y a Jorge Javier, le va a pasar lo mismo.