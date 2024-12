El cazador falla el tiro

Creado: Actualizado:

Si ustedes son asiduos de la programación de tarde de La 1 en general y del concurso cultural El cazador en particular, se habrán dado cuenta de que, desde hace unos días, El cazador STARS, que servía de previa al concurso convencional que ha desaparecido de la parrilla, ha sido sustituido por una telenovela, Valle salvaje. La razón hay que buscarla en el hecho de que en las altas esferas de Prado del Rey se han cansado ya de gastar presupuesto en un programa que, cosa curiosa, no ha alcanzado los niveles previstos de audiencia pese a tener como concursantes a famosos, conocidos y saludados, en vez de los anónimos del concurso original. El cazador STARS se estrenó en abril, con una buena aceptación de la audiencia, no extraordinaria, pero sí buena, pero la llegada de la Eurocopa y, sobre todo, de los Juegos Olímpicos obligó a modificar la programación del primer canal de RTVE y esto fue su sentencia hasta llegar a su cancelación. Pero no tema, el otro El cazador tiene vida para rato con Erundino, Lilit Manukyan, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Orestes.