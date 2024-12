Por presupuesto no queda...

Creado: Actualizado:

Mask Singer es un programa de presupuesto largo. Se nota, pero no acaba de arrasar en audiencia. Quizás es el día de emisión y la hora: miércoles finalizando, siendo jornada laboral, al filo de la una de la madrugada y más aún tratándose de un show blanco y familiar. Quizás sobran los gestos y mohines sobreactuados de los adivinadores, sobre todo los de Los Javis. Enrique Valls, bregado en mil batallas, hace lo que puede, pero no alcanza.. Comenzaron dieciséis enmascarados. Quedan tan solo tres (Cobra, Mosca y Tiburón). A los otros trece ya se les han visto las caras, y qué caras, aunque algunos, por contrato, solo podían permanecer en plató uno o dos programas máximo (tranquilos que se emite en falso directo grabado y editado convenientemente): Carl Lewis, el exatleta; Ana Obregón, José Luis Rodríguez, El Puma, Manuela Carmena, María José Campanario, Fernando Verdasco, Ana Boyer, Bárbara Rey, Miguel Ángel Revilla, Antonio Lobato, Glòria Serra, David Hasselhoff (el de El coche fantástico) y Esther Cañadas. Por famosos, pues, no queda la cosa.