Ahora se tiran de los pelos

Lo que son las cosas. Cuando los CEOS de New Balance, marca asociada con Adidas, planificaron la campaña promocional de sus zapatillas deportivas para la 2024-2025 poco podían imaginarse lo que sucedía poco después. Pusieron su imagen corporativa en manos, o pies para hablar con mayor propiedad, del futbolista brasileño Endrick Felipe (Taguatinga, 2006), figura emergente del fútbol carioca recién fichado por el Real Madrid. Sin embargo resulta que el jugador no ha acabado de explotar y ahora mismo tiene un papel más bien residual con Ancelotti, mientras que Lamine Yamal (Esplugues, 2007, aunque criado en el barrio mataronés de Rocafonda) durante el proceso cambió de patrocinador y dejó Nike, con gran disgusto de Laporta, para pasarse a la firma alemana. Y no solo eso, sino que su trayectoria ha eclipsado por completo a Endrick. Y así están las cosas. Lamine no anuncia New Balance y la influencia del jugador merengue es más que relativa. Son riesgos del juego, sí, y todo puede pasar, también, ahora mismo hay quién se está tirando de los pelos.