Todo sea por Raphael

A ver, Raphael es una leyenda. Es una de las figuras más icónicas de la música española e incluso del ámbito cultural de este país. Todo es cierto y dicho con todo el respeto del mundo, salvo que haya algo que no se ha dicho y que se nos escapa, pero nos parece cuando menos exagerado que RTVE haya decidido cancelar el especial de Navidad ya pregrabado y presentado por David Broncano y su equipo de La Revuelta. Como sabrán, el cantante al martes se sintió indispuesto durante su actuación y tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital 12 de Octubre con una posible complicación cerebrovascular. Raphael era una de las piezas claves del programa (de hecho, es un fijo en La 1 en estas fechas y desde hace muchos años), pero ¿qué me dicen del resto de participantes en el show que también han grabado ya su participación? Vale, según el comunicado de la casa, todo se ha hecho por respeto a Raphael. A Broncano lo podrán ver el 24 en la Telepasión y el 31 en las campanadas desde la Puerta del Sol. Más aún, sustituir la gala por un film de segundo nivel, no tiene gracia, la verdad.