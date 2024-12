‘El Grand Prix’ de la Navidad

Creado: Actualizado:

De la misma manera que nos hacemos cruces por el hecho de que RTVE haya cancelado, teniéndolo hecho además, el especial de Navidad presentado por Broncano, por respeto a Raphael, sustituyéndolo por un low-cost, dicho sea con todos los respetos, por una película de José Mota y Pepe Viyuela, que es lo mismo que renunciar a luchar por la audiencia, no podemos por menos aplaudir que hayan incluido en el menú navideño unos especiales del veraniego El Grand Prix. En La 1 se han montado una especie de Final Four entre los campeones y subcampeones de las ediciones del 2023 y del 2024: Alfacar, Binissalem, Olvera y Aguilar de Campoo. Las pruebas han sido adaptadas a la época del año en que van a ser emitidas (llevan semanas ya grabadas) y se mantiene el equipo de presentadores: Ramón García, Cristinini, Wilbur, La Vaquilla, Nico el Tiranosaurio Rex, y se incluye a un Youtuber, para estar al día: Mikecrach. Lo bueno de El Grand Prix, o el del verano, es que puedes levantarte del sofá y perderte unos minutos, y no pasa absolutamente nada. Le pillas fácil el hilo.