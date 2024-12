Siempre igual, nunca idéntico

Creado: Actualizado:

Si no fuera por lo que es.. cada 22 de diciembre podríamos colocar imágenes del sorteo de Navidad de hace unos años y desde el sofá de casa no notaríamos el cambiazo. El ritual siempre es el mismo y la cantinela, también. Cambian quizás los niños, los números y poco más. Los frikis del público repiten y los especiales, incluso anécdotas y estadísticas, no aportan nada nuevo. El caso es que ya pasó el sorteo del 2024 dejando una lluvia de millones en Logroño que, además del primer premio íntegro, también ha repartido, en su totalidad, todo un cuarto y un quinto. El 72480 lo cantaron Alice Ríos y Piero Rai Chávez, demostrando que, si algo tiene este sorteo, el más popular de todos, es la inmensa integración que ofrecen los niños y niñas de San Ildefonso. Y luego, tras el sorteo, las cadenas pierden el oremus enviando a todas las reservas de enviados especiales, y los programas del corazón más que este año se hizo todo en domingo, para buscar ganadores, que siempre aparece alguno (los listos, claro, se esconden), botella de cava en mano y el eterno “yo no jugaba nada”..