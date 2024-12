‘Telepasión’ es ‘Telepasión’

Creado: Actualizado:

El público televisivo, el de siempre, no el de las redes, tiende a ser extremadamente fiel en determinadas circunstancias. Lo es, por ejemplo, con las campanadas de fin de año. La 1 suele comandar pese a los modelitos de la Pedroche. Algo parecido ocurre con Telepasión, programa del prime time de Nochebuena protagonizado por los profesionales de la casa. La gran mentira, con trama ingeniosa y espectaculares coreografías, dominó la noche con un 22,8 y más de dos millones de espectadores. Si a eso le unimos el 25,1 de los especiales de Estopa y Rosario, a continuación, vemos que la noche del 24 no hubo color. Y otro detalle, en la Telepasión 2024 especial protagonismo para los profesionales de RNE, tradicionalmente olvidados. Cumplieron a la perfección. Y un olvido ya sobre el papel subsanado. Patty Bonet, la presentadora albina del sorteo diario de la ONCE formuló en La revuelta su deseo de participar, ella y sus compañeros, en el clásico televisivo de RTVE. Su director emitió un comunicado contundente: “en el 2025 estaréis presentes en el show.”