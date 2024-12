Malos tiempos para Ana Rosa

Creado: Actualizado:

No estuvieron inspirados, no, los responsables de Mediaset a la hora de planificar la programación de tarde navideña, especialmente con TardeAR. Antes, durante y después de Navidad, Ana Rosa se montó un supuesto desafío musical, coreografías incluidas, entre sus colaboradores a los que dividió en dos equipos, “MesaVip” y “SalseAR”. Fueron pasando por el escenario (viendo a algunos de ellos hubiese sido deseable que no lo hubiesen hecho) para someterse al juicio de un jurado compuesto por Alaska, Mario Vaquerizo (su vuelta en público tras su accidente) y Lolita. En ningún momento A cantAR logró alcanzar los dos dígitos. Pero es que este viernes, con el suplente Frank Blanco al frente, la cosa fue peor. Otro revolcón, previsible por otra parte porque lo que ofrecieron parecía extraído de un low-cost televisivo. Una herencia maldita para una familia VIP, anunciada con falsos cebos sobre supuestas sagas que luego no fueron las afectadas; una ama de casa bailarina en las redes, una riña entre cuñadas y un reencuentro amoroso de lo más glacial. Penoso.