Bienintencionada y punto

Creado: Actualizado:

La gala Inocente, inocente que emite desde tiempo immemorial La 1 de RTVE se ha convertido ya en un clásico más de la Navidad, al igual que, por citar solo un ejemplo, La Marató de TV3. Y como tal hay que valorarlo. Ya no tiene capacidad de sorpresa y los “engaños” a famosos, por parte de otros famosos, son, y no es poca cosa, ejercicios de excelentes interpretaciones y perfectamente guionados. De lo que se trata es de ser un entretenimiento familiar, que se sigue fielmente año tras año, con un objetivo benéfico. Esta edición, centrada en la dana que asoló Valencia. Excelente programa y solidario, además. Y no solo eso, líder de audiencia empatado con el Dumbo de Tim Burton. Sin embargo hay otras cadenas que incluyen inocentadas en su programa sin la más mínima gracia e incluso son ofensivas, como la de este sábado en Fiesta con Ana Luque, la colaboradora más becaria de todas, a la que mandaron, a la brava, a entrevistar a Jason Momoa sin saber inglés. Y no, no era el protagonista de Aquaman, sino su doble. En el plató se rieron mucho. En casa, nada.