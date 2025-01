El retorno de ‘CQC’

Creado: Actualizado:

En Mediaset han decidido que no hay que perder ni un segundo en este 2025 para recuperar la audiencia perdida. Esta primera semana es un no parar: el estreno de La isla de las tentaciones (ya este pasado miércoles), GH Dúo (hoy), Hay una cosa que te quiero decir (sábado), y queda pendiente el debut de Next Level Chef, reality gastronómico, y sobre todo, Caiga quien caiga, los dos en franja nocturna. Quizás lo más llamativo es el transgresor magacín que ahora va a estar presentado por Lorena Castell, Santi Millán y Pablo González. Por cierto, se nota una barbaridad en la imagen promocional que a Millán lo han puesto ahí en plan recorta y pega. Da igual. CQC de Telecinco, precisamente, vivió la época dorada del show, y sus desvelos para que los VIP del momento se pusieran las dichosas gafas oscuras del programa, entre 1996 y 2002, con Wyoming al frente y 2005-2008, con Manel Fuentes. La cosa ya no fue tan bien entre 2008 y 2010 en La Sexta y en Cuatro (2010) que lo enterró. Ahora vuelve con estética y ritmo nuevo. Esperemos que se parezca al fundacional.