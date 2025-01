Empacho con tanta cocina

Creado: Actualizado:

Se veía tanto venir el estrepitoso fracaso del estreno de Next Nevel Chef de Telecinco, que no alcanzó ni de lejos los dos dígitos, que no ha pillado a nadie de sorpresa. La machacona promoción del concurso que llegó a colocar a su presentadora, Blanca Romero, dando las campanadas en Mediaset, no ha servido para nada. Y es que es lógico. La audiencia anda ya “empachada” de tantos realities culinarios, porque eso es lo que son: realities donde la cocina es secundario. Se premian eliminaciones y se valora parte el arte ante los fogones desde que La 1 con sus Masterchef, en bucle, acapara horas y horas de programación. Eso no es cocina. Divulgativos culinarios eran Vamos a la mesa, el pionero programa de Maruja Callaved, en los sesenta; o el inimitable Con las manos en la masa de Elena Santonja; incluso en Cuines de Marc Ribas, sin olvidar al que presentaba José Andrés antes de irse a los Estados Unidos o el del inefable Arguiñano en Antena 3. Si obviamos estos clásicos, todo lo demás puede que sea un show, pero de enseñar enseñan más bien poco.