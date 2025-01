Ya no hay líneas rojas

Creado: Actualizado:

Hemos dejado pasar la cosa hasta finalizadas las fiestas navideñas para no emponzoñarlas aún más por lo que se ha visto estos días en televisión, pero hay algo que no puede dejarse pasar por alto que ha dejado, al menos a juicio de casa, tan mal a sus protagonistas como a los responsables de que haya podido verse en abierto, aunque fuese en horario no infantil. Se trata de las (pen) últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr, en el foro de Mediaset, contra su madre Bárbara Rey. Sí. Llevan ya meses de enfrentamiento directo para beneficio de la cadena pero es que esta vez la cosa ha traspasado todas las líneas rojas dejando en pelea de patio de colegio las trifulcas de Carmen Borrego con su hijo Jose María Almoguera o las de Maite Galdeano con su hija Sofía Suescun y su “pollo” con Kiko Jiménez. Aquí, el retoño de Bárbara Rey fue a explicar que, años atrás, su madre, con tanga de hilo, se tendía en la cama para que él la masajeara a conciencia en zonas “factibles de masturbación” (sic). No sé, pero eso no nos interesa en absoluto y sabemos si constituye un hecho denunciable.