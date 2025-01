La prueba, todo un éxito

Creado: Actualizado:

Prueba superada. El ensayo de colocar al LateXou de Marc Giró en la noche de La 1 se ha saldado con un éxito más que absoluto. Giró hizo un 13,4 de audiencia que sumado al 15,7 de La Revuelta que se emitió inmediatamente antes, consiguió que la noche, televisivamente hablando, fuese al cien por cien de la cadena pública, dejando en un segundo lugar a El Hormiguero de Pablo Motos al que no le alcanzó, parafraseando a un Messi cada vez más olvidado en el diccionario actual culer, para ganar con Andy y Lucas en el plató. Y dicho esto viene la pregunta del millón. ¿A qué están esperando los CEO de RTVE si han encontrado, de lunes a jueves, a su particular gallina de los huevos de oro? Sí, no es un invento suyo. Ya lo hizo, y con éxito, Movistar cuando decidió poner, tras el maestro Buenafuente, a Broncano, discípulo aventajado con su La Resistencia. Su estreno en el primer escenario de RTVE hizo que Giró brillase con luz propia con su monólogo sobre la campaña en contra de la homosexualidad que se está generando en sectores de este país.