No lograron su objetivo

Ya lo adelantábamos ayer. El ¡De viernes! no tenía demasiadas opciones para liderar la audiencia del viernes, valga la redundancia. Se quedó con un 10,7 mientras que El desafío de Antena 3 se fue hasta el 15,6. Claro, si lo miramos, peor le fue a La 1 colocando para competir su 59 segundos. No llegó ni al 5,0. Bárbara Rey y sus guerras materno-filiales han agotado al personal y traer a Elisa Mouliaá para contar su presunta agresión sexual a manos de Íñigo Errejón no parecía una demasiado buena idea si se tiene en cuenta que el tema aún está en fase de instrucción y apenas 24 horas antes declaraba ante el juez que lleva el caso. Lo cierto es que El desafío volvió a arrasar con detalles como la lesión de Genoveva Casanova en una de las pruebas que le impidió participar; que Victoria de Marichalar, su nombre de guerra en el concurso, superó una prueba de equilibrios sobre tablones, acabó segunda y ha abandonado su posición de colista del grupo tras su 1,34 de aguante en la prueba de la apnea, en la que, por cierto, Feliciano López alcanzó el 4,01 y fue el ganador.