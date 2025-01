Benidorm Fest contra Giró

Creado: Actualizado:

Ahora que RTVE ya tiene claro que el Late Xou de Marc Giró ha de dejar La 2 y salir a dar la cara a La 1, contra viento y marea, colocado, a modo de continuidad, inmediatamente después de La Revuelta de David Broncano, va y llega el Benidorm Fest y lo cambia todo de arriba abajo. Vale, solo son dos días (el martes y ayer jueves), pero no deja de ser un imponderable de esos tan molestos y a los que tanto gusta agarrarse a Joan Laporta. Han sido dos días, sí, pero luego vendrá.. vete a saber qué: un partido de La Roja, de la Copa del Rey o cualquier otra cosa, y Marc Giró, ya se ha visto, va de relleno en esos casos. El martes no fue tan mal la cosa (falta saber cómo le fue ayer jueves), porque Broncano machacó a Motos, el concursillo que busca quién representará a España en Eurovisión tampoco fue nada mal y el Late Xou, más allá del filo de la medianoche, rozó el doble dígito. La 1 apalizó a toda la competencia y tuvieron que batirse en retirada y esperar tiempos mejores. Ahora solo hace falta esperar a que Giró no acepte ir a las tardes. No es lo suyo.