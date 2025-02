El CQC se ha caído

Creado: Actualizado:

Se veía venir, sí, pero no se esperaba que la cosa fuese tan rápida. El retorno del Caiga quien caiga, uno de los programas más icónicos de la cadena, no ha tenido la repercusión esperada. Se estrenó, a toda orquesta (por la promoción se entiende), el 19 de enero. Este próximo 2 de marzo emitirá su última entrega. Habrán sido tan solo seis programas y salvo un giro radical de la audiencia en los dos que restan por visionarse, no han llegado nunca a los dos dígitos. Así que Mediaset ha dicho basta. Los trajes negros, camisa blanca, corbata a juego y gafas de concha de los presentadores Santi Millán, Lorena Castell y Pablo G. Batista, además de los de sus reporteros dicharacheros volverán al guardarropa. Nos sabe mal por Sara Carbonero, que no ha tenido tiempo ni de calentar el micro. Tele 5 se la va a jugar, de lunes a jueves, más domingos, con los realitys: La isla de las tentaciones (lamentan que no puede alargarse más), Gran Hermano Dúo y Supervivientes 2025 que comienza ya. Los viernes, De Viernes y los sábados, Hay una cosa que te quiero decir.