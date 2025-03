La tendencia no se invierte

Creado: Actualizado:

En absoluto pretendemos ser cansinos insistiendo en el mismo tema, pero es lo que hay. Mediaset no levanta cabeza en temas de audiencia a excepción de La isla de las tentaciones y a la espera de que la reemplace en el liderazgo Supervivientes 2025. Todo lo demás no marcha bien, incluido el GH Dúo, uno de los grandes fiascos de la temporada salvo en las redes sociales que ahí cabe todo. De hecho nos estamos refiriendo al resto de la programación de Telecinco. El retorno de Ana Rosa a las mañanas no ha tenido la respuesta esperada y eso que Susanna Griso parece más preocupada por enderezar su vida sentimental que por su programa, pero donde no se levanta cabeza es por las tardes. El intercambio de horarios de TardeAR, con El diario de Jorge no funciona. Es más, ni le hace cosquillas a Sonsoles Ónega que siempre supera los dos dígitos mientras ni Frank Blanco, ni Verónica Dulanto, ni por supuesto Jorge Javier, los rozan. El docudrama de Vázquez está ya muy visto, sí, pero los temas de TardeAR son idénticos a los de Antena 3 y sin embargo no enganchan.