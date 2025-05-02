Una promo de lo más engañosa

Creado: Actualizado:

Con la vorágine de la muerte del papa, el apagón del lunes, los constantes cambios de programación para emitir especiales informativos y el desasosiego de no saber si alguna vez Belén Esteban podrá estrenar su programa en La 1, se nos había ido quedando en el tintero la chapuza de la televisión pública española durante la final de la Copa del Rey entre Barça y Madrid. Resulta que se anuncia que en el descanso del partido actuará Melody, la representante de RTVE en el inminente festival de Eurovisión con el tema Esa diva. Correcto. En el descanso la entrevistan, sí, y ella destaca el ambiente, la emoción y la fe en la victoria (la suya, no la de los equipos que están sobre el césped). Le dan paso y aparece, con espectacular atuendo, sobre el césped... con el estadio vacío... Entona la primera estrofa, en play-back, y, ¡oh, sorpresa! se inserta el vídeo promocional de la canción. Bochorno general al advertir que, voluntaria o involuntariamente, le han dado gato por liebre al espectador. Días después, apareció Melody en MasterChef y tampoco cantó, pero también promocionó, sí, la cosa.