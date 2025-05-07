Paloma, ¿tú también?

Creado: Actualizado:

La presentación de La familia de la tele, que hasta ayer no entró en plató (lo comentamos mañana), resultó larga, pesada, chabacana y dando una pésima imagen en plan de “Si esto que ofrecen es lo que va a ser, arreglados estamos”. Además Antena 3 y Telecinco la superaron sin despeinarse. La primera hora, con una falsa gincana por Madrid, fue esperpéntica, falsa y con múltiples fallos de imagen y sonido. Cortar para pasar la cosa a plataformas, y poner las telenovelas, tampoco ayudó. Luego, ya en Prado del Rey con un desfile, pasado por agua, no mejoró la cosa. Pero fueron quedando claras algunas cosas. Inés Hernand y Aitor Albizua van a ser comparsas, muy por debajo de María Patiño y, sobre todo, de Belén Esteban, la auténtica reina del cotarro. Rocío Carrasco, que no está vetada en La 1, e Isa Pantoja, embarazada de ocho meses, serán colaboradoras (hay tantas y tantos que faltarán minutos para ponerlos a todos) pero lo más triste fue ver a Paloma del Río, leyenda de la locución olímpica, comentando el desfile. ¿Cómo se dejó engañar?