Creado: Actualizado:

Vale. Los estrenos hay que juzgarlos al cabo de unos días, pero es que después de ver lo del martes es evidente que La familia de la tele necesita mejorar... y mucho, más allá de que la audiencia le dio la espalda. Su primer cuarto de hora fue patético. Todos recorriendo el plató sin ton ni son, hablando todos a la vez y de espaldas a la cámara. Pero eso es anecdótico y en cambio otras cosas, no. El continente, léase plató, no puede estar por encima del contenido. Tres presentadores son demasiados (Inés Hernand y Aitor Albizua van de comparsas). Belén Esteban sigue a su bola y Kiko Matamoros va perdido del todo. Sobran secciones. Hay demasiadas y dan sensación de descontrol. Cortar el programa para meter las telenovelas no parece la mejor de las ideas. En su estreno, las exclusivas fueron una entrevista a Isa Pantoja y la reconciliación de Rocío Carrasco y Marta Riesco. Muy pobre. Por cierto, el inicio del cónclave recortó ayer su duración. Si hoy aparece la fumata blanca en San Pedro no hace falta romperse la cabeza con lo que le puede pasar.