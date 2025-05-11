La magia solsonina

Creado: Actualizado:

Obnubilados como estamos con figuras legendarias del mundo del ilusionismo como Juan Tamariz, maestro entre los maestros, o el Mago Pop, nos pasaban por alto otros profesionales de la casa como es el caso del leridano Pere Rafart (Solsona, 1989), que, paso a paso, con vocación de hormiguita ha conseguido, en tan solo ocho años de profesional, ser subcampeón, por dos años consecutivos, 2023 y 2024, en el campeonato del mundo de la especialidad. Ahora asegura que a la tercera va la vencida y volverá a intentarlo este verano en Italia. Y nada mejor para cargar las pilas que protagonizar un programa en TV3. Se trata de Tria una carta, en el que, a lo largo de varios capítulos, el espectador puede asistir a los preparativos de Pere Rafart para salir airoso de la cita. Además de ser un programa la mar de entretenido, uno puede disfrutar con sus trucos. No sabemos si Pere Rafart conseguirá o no ser campeón mundial. Pero, en cualquier caso, ahí están sus méritos y la promoción mediática que le ha proporcionado la tele pública para sus próximas etapas profesionales.