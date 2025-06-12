El más fresco del verano

Creado: Actualizado:

A la marca cervecera Damm le ocurre, a las puertas del verano, lo mismo que a El Corte Inglés o la promo del Sorteo de Navidad en invierno: hasta que no aparecen en pantalla no queda inaugurada oficialmente la temporada. Aunque en 1998 ya mostró intenciones con su Happy World de Blue 4, “Estrella” no marcó postura hasta el 2009 con su videoclip, rodado en Formentera, y los sones de Summercat de Billie The Vision and the Dancers. En formato se mantuvo hasta el 2015 en que se pasó al corto con Vale. El techo se tocó al año siguiente con Las pequeñas cosas de Alberto Rodríguez con Jean Reno. A nuestro juicio el mejor de todos. Con querencia, desde el inicio, por Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y con actores y directores de nivel (en el 2017 se contrató a Peter Dinklage de Juego de Tronos), la promo de Damm ha sido todo un referente. La promo de este año sigue siendo balear, con Lo mismo de siempre con la moraleja de que el tiempo no pasa si es bueno. Lo mejor, recuperar al Quim Gutiérrez de Vale con la misma camisa veraniega de entonces.