Tres detalles de lo más tontos

n Alguien tenía que decirlo. En las retransmisiones futbolísticas, y salvo honrosas excepciones, las cosas, en los últimos tiempos, han cambiado a peor. Vamos por partes. Lo peor de este tramo final de la temporada ha sido este spot promocional del balón rojo de Puma, con el que se juegan los partidos oficiales. La canción, machacona donde lo haya, sobre “la liga está que arde” y “que no te queme el balón” hubiese hecho desesperar hasta el mismísimo Job. También llega a desesperar la muletilla en la locución en los partidos de Segunda. A voz en grito, el calificar de “golazo” cada vez que la pelotita entra en las redes también provoca agotamiento. Y lo peor. Ya lo hacía, y hace La 1, pero ahora que Telecinco tiene el Mundial de clubes resulta irritante que cada diez minutos el comentarista deje de explicar el partido para informarnos de los próximos estrenos de la cadena. ¿De verdad es necesario hacerlo? ¿No hay otro modo menos chirriante de la autopromoción? Vale, de acuerdo, al menos en Mediaset no se llevan a actores y presentadores a los partidos como hace RTVE.