‘El Chiringuito’ cumple 10 años

n ¿Quién lo iba a decir? El Chiringuito, la versión del extinto Sálvame en el campo deportivo, va a cumplir diez años en antena. Bueno, cabe especificar que, en Mega, porque si le sumamos sus etapas en Intereconomía, donde se dio a conocer con Punto pelota, Nitro, La Sexta (por dos veces) y Neox son unos cuantos más. Desde el primer día, en todos sus viajes a lo largo y ancho del universo televisivo, lo sigue conduciendo el incombustible Josep Pedrerol (Barcelona, 1965), que ha sido fiel, salvo en escasas excepciones, a su equipo fundacional, ya en Intereconomía, de colaboradores. Desde ese día, y entrando en plató a los sones del Vive Deportivamente, aún están Tomás Roncero, el tertuliano estrella, Lobo Carrasco, Damián González y Jorge de Alessandro. Siro López, por discrepancias, y Ramos Marcos, por fallecimiento, pero los demás han ido entrando y saliendo con regularidad envidiable, Guti, Duro, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Cristina Cubero, Irene Junquera, Heurtel, Balboa y un larguísimo etcétera. Así que, enhorabuena.