RTVE, tenemos un problema

Vale. Grand Prix es el tercer vértice del triángulo televisivo del verano. Y además gusta al personal. Fue lo más visto en el prime time (13,8), lo que le dio a La 1 el liderazgo del día sumándole el 44,7 (sí, han leído bien, el 44,7) del primer encierro de los Sanfermines y el 18 del España-Bélgica de la Eurocopa femenino. Fue un gran retorno con pocos cambios porque la audiencia no está para ellos. Quiere las pruebas de toda la vida (troncos, bolos, diccionario...) conducidas por Ramón García, otro incombustible que, sin él, el show veraniego no tendría sentido alguno. Debutó, sí, Lala Chus, pelín sobreactuada, pero, si me apuran, prescindible. Pero, y ahí queríamos llegar. La decisión de última hora de alargar una semana más a La revuelta, cuando ya había anunciado que se iba de vacaciones, para rascarle audiencia a El hormiguero que sí lo está, hizo que el Grand Prix comenzase a las once de la noche y como es largo, hasta la extenuación, a las dos de la madrugada aún estaba en danza. Y eso no hay niños ni padres que lo aguanten por muy programa familiar que sea.