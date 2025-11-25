¿Qué pasa con Perico?

Creado: Actualizado:

Andan alborotados los pasillos de RTVE con el rumor de que es probable de que Perico Delgado no renueve con la casa. Es un rumor pero suena insistentemente. El segoviano lleva más de 30 años, desde que dejó el ciclismo profesional, haciendo los comentarios junto al no menos ilustre veterano Carlos de Andrés, en las grandes pruebas ciclistas, sobre todo Tour y Vuelta. Oírlos a los dos, en plena sobremesa, forma ya parte del ritual ciclista de la pequeña pantalla e incluso, que nos perdonen ambos, el arrullo perfecto para echar una cabezadita en el sofá en las etapas de esas, y por desgracia cada vez son más, en las que no pasa nada salvo en el último kilómetro. Sé que en las altas esferas no acabaron de gustar sus últimos comentarios en la Vuelta a España en que se mostró contrario en los cortes de carreteras, que afectaron de lleno en el normal desarrollo de la carrera, por los partidarios de pro-Palestina y en contra del equipo israelí que competía. Ahora esos comentarios puede que le acaben pasando factura y nos perdamos sus eruditas, y a la vez amenas, opiniones.