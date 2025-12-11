En enero, a por todas

Creado: Actualizado:

No hace falta ser ningún adivino para vaticinar que este enero, que se avecina de manera inexorable, vamos a asistir a la madre de todas las batallas televisivas: RTVE, Mediaset y Atresmedia, ya se han citado, para después de fiestas, para disputarse, de una vez por todas, el liderazgo de las audiencias. Sí, Antena 3 está ganando, pero la diferencia es tan escasa que en cualquier momento la pública estatal y Telecinco, esta menos, puede arrebatarle el primer puesto. Los movimientos en las parrillas, y en las plantillas, son más o menos sutiles pero, a la vez, significativos. La última jugada en hacerse pública ha sido por parte de Mediaset, que ha sacado del baúl de los recuerdos el concurso El precio justo, que, en su momento, y de la mano del añorado Joaquín Prat, llevó a La 1 a lo más alto. Carlos Sobera, después de los fastos navideños, se va a poner al frente del concurso, en franja de tarde (de 20 a 21) como recambio del fracasado Agárrate al sillón. Mañana analizaremos cómo les ha ido a Basté y a Urdangarin contra Motos, Isabel Presley y Dan Brown.