El reencuentro más hermoso

Creado: Actualizado:

El Foraster es, ahora mismo, el programa de TV3 que mejor conecta con el espectador. Y no hace falta mirar las audiencias, que son magníficas, simplemente basta con fijarse en el bueno rollo y sintonía que desprende su presentador, Quim Masferrer, allá por donde pasa. Sí, son imágenes trabajadas por la productora primero y convenientemente editadas después, pero dudo mucho que difieran en demasía de la realidad, básicamente porque en un mundo dominado por las redes sociales, las desavenencias se difundirían con celérica inmediatez. Pero es que en el programa de esta semana, en el pueblo de Tivenys, ocurrió algo impensable. Masferrer se reencontró con la Cinteta, una de las protagonistas de su debut hace trece años en Benifallet. Sí, la que bailaba, a diario, con su marido, el Miquelet, en el comedor de su casa, el Para que no me olvides –él murió en el 2019 y vive ahora en la casa de su nieto Josep y de su esposa Mari Carmen. Masferrer no lo sabía y acabaron reencontrándose en el programa. Fue uno de los momentos televisivos más emotivos de la historia del programa.