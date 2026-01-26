El triplete de Roberto Leal

Creado: Actualizado:

Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, 1979) ha sido capaz de conseguir un hecho muy poco habitual en la televisión, al menos la de este país: ser capaz de aparecer en tres programas diferentes, en una misma semana y, además, como presentador y/o protagonista. Sí, los tres están ya grabados y editados, con lo que no existe la presión adicional del directo, pero ahí están. Desde la etapa más dorada de Jorge Javier Vázquez en Telecinco no se había visto nada igual. Veámoslo. De lunes a viernes podemos disfrutar de Roberto al frente de Pasapalabra, ya todo un clásico. Desde hace tres sábado presenta El desafío, el concurso familiar de Antena 3... Y cada miércoles, forma parte del dúo conductor de Nos vamos de madre, conjuntamente con su madre Mercedes Guillén (70 años), viviendo aventuras por medio mundo. Aquí cabe decir que el programa no ha levantado entusiasmo. Está ya en su recta final y cabe añadir que nunca ha conseguido llegar a los dígitos en materia de audiencia. No tendrá una segunda temporada pero ahí quedan los minutos de gloria para su progenitora.