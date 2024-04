La seguretat intel·ligent

Creado: Actualizado:

Els nous temps exigeixen noves solucions. I la tecnologia, omnipresent a la vida quotidiana, pot resultar clau en àmbits essencials. Tenint en compte això i sabent que hi ha un niu de talent ben a prop de casa, hem decidit convocar un concurs d’idees dirigit a les empreses del Parc Agrobiotech de la ciutat per aplicar sistemes innovadors a la seguretat. És un concepte coherent amb la Lleida intel·ligent que defensem però també amb la capital de les oportunitats. Massa sovint oblidem que som la segona ciutat de Catalunya amb més densitat d’empreses tecnològiques. Ha arribat el moment de potenciar i fer créixer tot aquest enginy per al benefici col·lectiu.

Hem d’avançar en la videovigilància de l’espai públic, especialment en zones de molta afluència de persones, ja sigui per detectar comportaments sospitosos o per prendre les decisions més encertades en relació amb els aforaments o a la gestió del trànsit. També en l’anàlisi de dades per detectar patrons delictius i actuar preventivament o en la predicció d’àrees de risc a través de la intel·ligència artificial. A la vegada, les aplicacions poden aportar-vos informació en temps real sobre incidències a la xarxa viària, per exemple, o bé enviar alertes que us facilitin la vida diària. I, fins i tot, ajudarien a establir una manera fàcil de col·laboració ciutadana per avisar de situacions de risc. Estic convençut que tot això no cal buscar-ho fora, som capaços de crear-ho des de Lleida. Per això, animo les empreses del Parc a fer-nos arribar les seves propostes. Valorarem especialment, a més, les sinergies i aliances que aquest concurs d’idees pugui comportar. Si la feina individual és enriquidora, el treball en equip multiplica els resultats.Parlant d’innovacions, aquesta setmana he pogut assistir a les proves de funcionament de dos nous aliats de la Guàrdia Urbana. Són un parell de drons que sobrevolaran l’Horta de Lleida pilotats per sis agents formats per fer-ho. Un dels drons, a més, disposa de càmera tèrmica per a la vigilància nocturna en moments puntuals. La mesura s’inclou dins del pla d’actuació per a la prevenció de robatoris a l’Horta que hem posat en marxa. Contempla destinar tres patrulles més a la zona en torns de nit i caps de setmana, la intensificació dels controls conjunts amb els Mossos d’Esquadra, l’estudi exhaustiu de la informació que proporcionen les càmeres lectores de matrícules i l’increment de les trobades amb les veïnes i els veïns. Perquè l’aposta tecnològica no ens ha de fer perdre de vista la importància de la proximitat. I és en aquest punt que vull agrair especialment els enormes esforços que fa la nostra Policia Local per ser a tot arreu, per atendre cada avís i cada consulta. La seva tasca és clau, absolutament fonamental perquè la ciutat rutlli i així han de sentir-ho. Però és evident que els hem de dotar de recursos. Per aquest motiu, tenim en marxa processos de promoció interna i reforçarem el cos amb 18 nous agents. D’aquesta manera, ens situarem al voltant dels 250 efectius. Tot i que les dades indiquen que els fets delictius es redueixen a Lleida, la seguretat és una preocupació aquí i a tot arreu. Ho diuen les estadístiques. És per això que me’n sentiu i me’n sentireu a parlar sovint. Perquè sé que necessiteu respostes i aquest govern és aquí per insistir fins a trobar-les. No amaguem el cap sota l’ala ni fugim d’estudi. Parlem de tot i clar. Sense por.