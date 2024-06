Capital de primera

Creado: Actualizado:

Som ciutat ACB! Una setmana després, encara sento ressonar el nom de Lleida al Madrid Arena. Estàvem lluny, però ens vam sentir com a casa, empenyent l’equip que va sortir llançat cap a la victòria. L’afició bordeus, incombustible, va ser un cop més el sisè jugador, l’impuls definitiu perquè el Força Lleida assaltés l’ACB en pista contrària.

I, al final, l’esclat, el premi a l’esforç, a la fe en el triomf. Perquè la pilota, en la majoria d’ocasions, no entra simplement per sort o per casualitat. Com passa a la vida, l’única fórmula infal·lible és la capacitat de treball, el compromís, la constància i la feina d’equip, sempre en equip. Ja compto els dies que queden per tornar al Barris Nord, no només per competir contra els grans sinó també per seguir gaudint d’una exhibició d’esperit col·lectiu. I, al mateix temps, per fer més ciutat, perquè la fita aconseguida no es limita a l’esport. És una injecció d’autoestima per a Lleida i una plataforma per mostrar-nos al món. L’esport és una eina poderosa, un atractiu que ens projecta a nivell turístic i econòmic. I, a la vegada, és un motor necessari per construir la ciutat saludable, la dels valors i la cohesió, la de les emocions i els sentiments. El Força Lleida és també un exemple claríssim que la diversitat és riquesa. Tot i ser d’orígens diversos i parlar idiomes diferents, jugadors i cos tècnic us heu entès a la perfecció. Vull agrair-vos la passió i l’empenta amb què heu defensat la samarreta. Lleida és casa vostra, tingueu-ho present. La ciutat us ho va demostrar a la rua de dimarts abraçant l’autobús que us transportava i no deixant-vos caminar sols ni un segon o esperant-vos sota el balcó de la Paeria i participant de cada crit que vau llançar. Va ser increïble aquella demostració unànime d’alegria col·lectiva. L’ACB és un repte esportiu enorme que suposa un esforç econòmic important. Us he de dir que, conscients de l’oportunitat, no ens agafa desprevinguts. Fa mesos que club i institucions treballem el somni que s’ha fet realitat. Per això, vull destacar la gestió de l’entitat, la feina de la directiva per construir un projecte ambiciós i a la vegada sostenible, que ha sabut guanyar-se la complicitat d’empreses i administracions per anar a una. Per això, afirmo rotundament que la Paeria seguirà sent un puntal de suport al Força Lleida, com ho ha de ser la iniciativa privada. Tots hem de doblar l’esforç, també els patrocinadors. Volem Lleida a l’ACB per molts anys.Realment, la que s’acaba ha estat una setmana de fer història, d’oficialitzar la primera categoria, també a nivell cultural. Per fi hem pogut inaugurar el Morera, Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. Les diverses cites electorals ens ho havien impedit fins ara, tot i que vam decidir a l’abril posar l’equipament a disposició de la ciutadania, com ha de ser i com us vaig explicar en el seu moment. Aquest dissabte, hem fet els honors institucionals a un museu que ens explica i ens retrata, que diu molt de nosaltres i ens situa al nivell de les grans ciutats europees. És una cruïlla de coneixement, el punt de partida d’una ruta per la segona capital de Catalunya que està cridada a guanyar protagonisme, a demostrar que no tot passa a l’àrea metropolitana i que a Lleida tenim molt a dir en tots els àmbits.Ni en un cas ni en l’altre ha estat fàcil l’ascens. Ha calgut suar, han estat necessaris recursos i grans dosis de perseverança. Però tant el Força Lleida com el Morera seran, n’estic convençut, l’inici d’una nova història. Amb ells, recuperem d’alguna manera l’orgull de ser capital. Una capital capaç d’impulsar projectes gegantins, una capital de primera. Com tants cops hem cridat al Barris Nord, ser de Lleida és lo millor que hi ha.