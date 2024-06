Lleida, un projecte d’equip

Creado: Actualizado:

Aquesta setmana ha fet un any que vaig assumir l’alcaldia de Lleida i mantinc intacta l’extraordinària il·lusió d’aquell inici. També la determinació i el compromís. Ser alcalde d’una ciutat no és fàcil i ser-ho de Lleida no ho és gens. La segona capital de Catalunya és exigent i propera. És viva, dinàmica, experta i intel·ligent. Les lleidatanes i els lleidatans som ambiciosos i no en tenim mai prou. Això m’agrada.

Escoltant-vos, aprenc a governar millor la ciutat. La Flori, de la Mariola, em va ensenyar que ens calen més espais i més promoció de l’activitat física per a les persones grans. Va ser gratificant també la conversa amb el Paco, treballador dels autobusos, amb qui vam coincidir que necessitem un nou model de transport públic. Cada comentari, cada suggeriment que em feu és un repte i, a la vegada, un estímul que anima a seguir endavant. De les primeres 134 mesures que us vam presentar, un 91% estan executades o en procés. Avançarem més però ja recollim alguns fruits per arribar a la Lleida del Bon Govern, Segura i Cívica, Saludable i Verda. Per fer de la nostra una ciutat amb Nom de Dona, impulsora de la Innovació Social i generadora d’Oportunitats. Sé que no en teniu prou amb la teoria i, per això, us poso alguns exemples. Hem reduït 50 dies l’espera per obtenir permisos d’obres i d’obertura d’activitats; avancem en l’ampliació del polígon industrial El Segre; hem rebaixat la pressió fiscal i, després de quatre anys, tornem a construir habitatge social. Per començar, 121 pisos als Magraners i tenim diferents procediments en marxa per disposar, de moment, d’una vintena d’habitatges per a joves al Centre Històric. Al mateix temps, planifiquem licitar solars per aixecar 400 pisos més. Més proves. Acabem d’inaugurar el Morera després de desencallar unes obres que estaven pràcticament aturades i al setembre comencem els treballs de l’Operació Rambla, que transformarà aquesta columna vertebral de la ciutat prenent el Museu com a epicentre de l’esclat. Comptem amb 8,6 milions d’euros per canviar 15.000 punts de llum, fet que contribuirà també a incrementar la sensació de seguretat. Sabíem que aquest era un àmbit que requeria actuacions urgents i, anant per feina, hem materialitzat ja 12 de les 18 propostes sobre seguretat que vam incloure al programa electoral: abans que acabi l’any, arribarem als 250 agents de la Guàrdia Urbana; hem obert el Centre Operatiu de la policia local a la Mariola i al setembre en posarem un altre en marxa al Centre Històric; hem desplegat les patrulles de proximitat; vigilem l’Horta 24 hores al dia els 7 dies de la setmana i hem incrementat els controls a l’Eix Comercial. La neteja ens ocupa i també ens hi hem posat: gràcies al programa Barri a Barri, hem actuat de manera intensiva a totes les zones de Lleida i ja hem encetat la segona ronda d’actuacions. Hem complementat l’acció amb la Brigada d’Inspecció d’Escombraries. Com que en volem encara més, estem preparant el nou contracte de neteja i recollida de residus. Governar Lleida és un repte gegantí i il·lusionant. Hi estem dedicant la vida per responsabilitat però també perquè estem convençuts i convençudes que val la pena. La política és un exercici d’optimisme i jo em declaro un optimista sense remei. M’agrada pensar en la ciutat com un projecte d’equip. Confio en les persones que hi viviu i en la vostra capacitat de fer-la gran. Lleida és bonica i ferma. Pot ser-ho encara més si hi creiem totes i tots.