El Centre Històric, amb més futur que mai

Vull, per al Centre Històric, nous edificis que tinguin balcons. Grans o petits, amb llums i plantes. I que les veïnes i els veïns de totes les edats hi surtin per comprovar com passa la vida al barri. M’imagino, pels carrers, un anar i venir de gent carregant bosses i carpetes plenes de projectes, trastejant productes per als negocis, aturant-se a parlar amb amics i coneguts, quedant per dinar o per sopar al bar de la cantonada o comentant l’última idea sorgida de la Casa de Fusta o del nou espai de cocreació.

Em fa il·lusió, molta, pensar en aquest futur per al barri més antic de Lleida.I tinc la sensació que acabem de fer un gran pas per seguir aquest camí. Per simplificar, us diré que el carrer de Cavallers comptarà amb 17 habitatges de nova construcció. S’alçaran en una finca que ara ocupen edificis deshabitats i declarats, des de fa anys, en ruïna econòmica. Aquesta setmana hem signat la compra dels números 36 i 38, que sumarem així als solars i edificis de la vora que ja eren de propietat municipal. Era imprescindible tancar aquesta operació per dotar Cavallers de saba nova. A la tardor, començaran els enderrocs pendents just davant del Parador. I, un cop feta la demolició, podrem avançar en una operació molt interessant, en què tots els solars quedaran unificats en una sola finca de 429 metres quadrats. Ja sabeu que estic entestat a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones joves però també a les famílies. És una peça clau tant per garantir les necessitats residencials com per contribuir a la dinamització d’un barri com el nostre Centre Històric. En aquest sentit, és molt important també que les noves edificacions contemplin la implantació d’activitats econòmiques. Al nucli antic s’hi ha de poder viure i fer-hi vida. Diferents empreses, despatxos professionals i entitats del moviment cooperatiu ens han traslladat el seu interès per instal·lar-s’hi i treballem per oferir-los oportunitats. Com ho serà el viver d’empreses que permetrà potenciar la indústria creativa. Sens dubte, un motor d’atracció.Tot plegat, forma part del Pla Especial del Centre Històric, l’eina que ens ha de permetre assegurar l’equilibri entre les activitats comercials, residencials i culturals de la zona. Per dotar el barri d’una singularitat especial, és important avançar en la revitalització dels comerços locals i de proximitat, així com en la promoció d’activitats educatives, culturals i dels diferents espais d’alt valor patrimonial. També és indispensable que al mateix temps garantim una major qualitat urbana a través de la creació de més àrees verdes, tal com estem fent amb la renaturalització de l’entorn de la Seu Vella o amb la redacció del projecte per enjardinar el solar del Carrer de Sant Martí.L’operació d’aquesta setmana és part importantíssima del reguitzell de mesures que us hem anat explicant. Totes tenen una elevada transcendència, com els sis habitatges de lloguer que posem a disposició de joves menors de 30 anys i per als quals hem rebut una trentena de sol·licituds. O els tres pisos de masoveria urbana, que rehabilitaran joves de fins a 35 anys per anar-hi a viure. Així com la construcció d’11 habitatges al solar situat entre els carrers de l’Ereta, Alsamora i Galera, que es destinaran al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Sí o sí hem d’invertir al bressol de la ciutat. Sí o sí hem d’assumir el lideratge per escriure una transformació cabdal. El Centre Històric té més futur que mai.