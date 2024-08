Mobilitat sostenible per a tothom

Creado: Actualizado:

Estem avançant per diferents vies per arribar a la Lleida Saludable que pretenem aconseguir. Una d’elles és la mobilitat sostenible i accessible per a tothom. És molt important comptar amb la vostra complicitat, la de les ciutadanes i els ciutadans, perquè una iniciativa sigui exitosa. Aquesta setmana hem presentat l’ordenança que regula la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions a Lleida a partir de l’1 de gener de 2025.

Inicialment, afectarà el Centre Històric, que representa el 10% del sòl residencial de la ciutat, en l’espai delimitat per la rambla de Ferran, l’avinguda de Catalunya, la rambla d’Aragó, Prat de la Riba i Príncep de Viana. Tenim molt clar que aquesta proposta, d’obligat compliment per als municipis de més de 50.000 habitants, ha d’anar acompanyada d’alternatives que posin les coses fàcils. Per això, s’executarà de manera progressiva i endreçada.Tot procés de canvi s’ha de fer amb serenitat i, sobretot, donant marges d’adaptació i garantint excepcions que redueixin un impacte excessiu en el vostre dia a dia. Per això, no hi haurà restriccions per als vehicles registrats a Lleida, com tampoc per als que tinguin distintiu 0, ECO, C i B. També podran circular lliurement el transport públic, els serveis d’emergències, sanitaris i considerats essencials, així com els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, d’activitats singulars o de transport de mercaderies. La limitació per als vehicles no registrats a la ciutat, sense distintiu ambiental o permís d’excepcionalitat, anirà de dilluns a divendres, de 7 h a 20 h. Fora d’aquest horari i els caps de setmana, l’accés serà lliure per a tothom. L’aplicació de la ZBE serà gradual. A partir de l’1 de gener de 2026, els vehicles amb l’adhesiu B no podran circular-hi en cas d’episodis ambientals. Dos anys després, a partir de l’1 de gener de 2028, ja no podran fer-ho de forma habitual. En tot cas, es permetran fins a 24 accessos diaris anuals. Les furgonetes i petits camions de repartiment de mercaderies sense etiqueta ambiental tindran moratòria fins al 31 de desembre de 2026; el 2027 podran fer 52 accessos anuals; i a partir de 2028 ja s’equipararan amb la resta de vehicles, amb 24 accessos anuals. A partir del 2028 també està previst que la ZBE s’ampliï i inclogui una part central de la ciutat, entre avinguda del Segre-Francesc Macià-avinguda de Madrid fins a ronda i Príncep de Viana, i que el 2030 es faci extensible al barri de Cappont. Volem avançar en totes les mesures que ens permetin assolir una Lleida més verda, sent conscients que també us hem de plantejar solucions perquè pugueu moure-us i accedir als serveis amb facilitat. Per això, treballem en un sistema d’aparcaments dissuasius on deixar el cotxe i accedir al centre amb autobusos llançadora. Per afavorir els trajectes a peu contemplem millorar les voreres i, per a vehicles de mobilitat personal, preveiem més carrils bici i nous aparcaments segurs. Aquestes iniciatives formen part del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que incorpora 37 propostes ciutadanes. També s’hi ha inclòs l’elaboració d’un l’estudi per adequar horaris i freqüències dels autobusos i avançar en els accessos segurs als centres educatius. Estem fent tota la feina al nostre abast, però necessitem suport de la resta d’administracions: ens cal un Pla de Rodalies de Lleida complet i una xarxa de transport públic interurbà que garanteixi les comunicacions entre els municipis i amb la capital. La clau, per tant, és ser eficients i a la vegada empàtics. El Pla d’Actuació Municipal ja contempla, juntament amb la ZBE, diverses accions per reduir les emissions però també per gestionar millor els residus, fer un ús racional de l’aigua o produir energia verda. I ha de ser entre totes i tots per fer de Lleida una ciutat més amable, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per estimar el planeta hem de començar estimant el nostre entorn.