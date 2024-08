Una Paeria propera i àgil

Creado: Actualizado:

La gestió del dia a dia es mesura per l’agilitat, l’eficàcia i la rapidesa. Factors que contribueixen a generar confiança i a facilitar la feina tant a la ciutadania com a aquelles persones emprenedores que volen crear noves oportunitats. Tenir una administració moderna i empàtica reforça, també, el benestar de les lleidatanes i lleidatans i contribueix, sense cap mena de dubte, a créixer i a ser més capital.

Quan una persona s’adreça a l’Ajuntament de Lleida per fer un tràmit o per demanar un permís, ha de sentir que som al seu costat per ajudar a fer realitat el seu projecte. I amb aquesta vocació és com hem implantat un nou estil de governança innovador i dinàmic, basat en la proximitat i en una comunicació diligent. Per posar-vos un exemple. Des del juny del 2023 fins al maig del 2024, hem concedit un total de 2.963 permisos d’obres i d’obertura d’activitats que s’han expedit, de mitjana, 50 dies més ràpid. La llicència pel projecte Lleida Truck Center, que invertirà 20 milions d’euros a la ciutat i que suposarà la creació de noves instal·lacions per a la reparació i el manteniment de vehicles, ha sigut un dels exemples més recents. La llicència per a aquesta nova activitat, que estarà ubicada al polígon de Torre Solé, s’ha atorgat en un termini de 58 dies. Volem agrair als promotors de la iniciativa, el Xavier Bautista, d’AT Nou Transport, i el Francesc Trota, de transports Trota, l’aposta per la nostra ciutat. La Paeria no pot ser percebuda, en cap cas, com una administració llunyana i feixuga. Tot al contrari. Respondre amb celeritat ajuda a construir una ciutat viva, dinàmica i atreure talent. Amb aquesta filosofia treballem des de cadascuna de les oficines i des dels serveis que posem a la vostra disposició, conscients, però, que les societats canvien i que hem de dotar-vos de tots els canals a l’abast perquè ens traslladeu el que necessiteu.Des del passat mes d’abril hem posat a disposició el servei de WhatsApp (622 84 62 72), que complementa el servei d’atenció telefònica, i al qual us podeu adreçar per demanar assistència, per exemple, en la realització de tràmits telemàtics. En quatre mesos en funcionament, ja ha atès 383 peticions d’usuaris que necessiten ajuda o resoldre dubtes. El WhatsApp no és l’única eina de suport de què disposem per facilitar els expedients en línia. També hi ha el servei d’ajuda l’Oficina Virtual Tràmits (OVT), que en només els set primers mesos de l’any ja ha fet més atencions (237.116) que en tot el 2022. El camí cap a una administració més digitalitzada i més moderna continua. Avui, totes les gestions relacionades amb l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) es poden fer íntegrament per internet.Tot i això, tenim en compte que la ciutat del Bon Govern ha de ser accessible per a tothom. Les oficines de l’OMAC i de l’OGAT han fet més de 40.000 atencions presencials des de principi d’any. A partir de la tardor, també oferirem la possibilitat de fer alguns tràmits sense la necessitat de desplaçar-se fins al centre de la ciutat. En aquest sentit, tenim previst obrir una finestreta d’atenció a la ciutadania a la Bordeta, on els veïns i les veïnes podran fer tramitacions electròniques de certificats d’empadronament, de cites prèvies, cartes de pagament o sol·licituds d’ajornaments de rebuts, també serveis com l’alta d’animals de companyia, entre d’altres. La transparència, la responsabilitat, la participació ciutadana, la proximitat i l’eficàcia són els principis bàsics de la ciutat del Bon Govern. Gràcies a aquests assolim una gestió més ètica i també més justa. Posar-vos les coses fàcils és la nostra principal prioritat. Les portes de la Paeria estan obertes a tothom.