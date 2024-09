Tardor i vida

Creado: Actualizado:

Temps. Necessitem temps. Tenim l’agenda tan atapeïda que no ens permet ni “fer una cassola de tros amb els amics o amb la família”, com va dir el pregoner de les Festes de la Tardor. Gonzalo Ferreruela ha estat el primer cuiner que fa el pregó d’unes festes a Lleida i totes i tots els qui omplíem la plaça de la Paeria, ens vam emocionar amb ell quan explicava que ser cuiner era la seva vocació des de petit.

Gonzalo, fins i tot els que arrufaven el nas quan responies a la pregunta “xiquet, què vols ser de gran?” han d’estar orgullosos del que has aconseguit, de com honores els productes de la terra i de l’estima que encomanes quan parles de Lleida. A la teva ciutat, la nostra, s’hi menja, com dius, “de primera”. I així és com s’hi ha de treballar, però també viure.M’agrada molt compartir les Festes de la Tardor amb totes i tots vosaltres, a l’entorn del Centre Històric, celebrant i celebrant-nos. Gaudint amb orgull de la creativitat, el talent i les tradicions lleidatanes. Amb opcions per a adults i joves. Aprofitant l’ambient per riure en colla, en família o en parella. Al voltant d’una taula i al carrer però també encaixant mans i passejant per la Fira de Sant Miquel. Aquest cap de setmana despleguem i exhibim la nostra identitat. El certamen agrari per excel·lència és un homenatge a l’esforç que han fet, durant segles, les dones i homes de casa nostra per ser el que som avui: referents de l’agroalimentació.La setantena Fira de Sant Miquel ens obrirà, segur, més portes al món. Això vol dir que hem de disposar d’espais i infraestructures que ens ajudin a apujar el llistó. Aquesta setmana hem fet passos per garantir el creixement i l’expansió de la Fira. Hem acordat amb el grup municipal de Junts un model urbanístic que ens permetrà dotar Lleida d’un nou recinte firal que doblarà en superfície l’actual i que naixerà fruit del desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica de Cappont. Mentrestant, donarem més capacitat a la Fira amb la construcció d’un cinquè pavelló que, si tot va bé, tindrem enllestit per Sant Miquel i Municipàlia de l’any vinent. La nova nau serà desmuntable i es convertirà així en l’última de l’actual recinte i la primera del futur. Estem decidits i decidides a impulsar la Fira per impulsar Lleida com a hub agroalimentari. Mereixem ser reconeguts com a centre referent de connexió i concentració de l’activitat, d’alta densitat innovadora. Comptem amb centres de recerca, avancem en tecnologia i bioeconomia, som capital universitària, líders en formació i capacitació agrària. Tenim totes les peces necessàries per ser excel·lents. Però hem de reivindicar i treballar per aconseguir el que ens falta: una xarxa de Rodalies, connexions internacionals per via fèrria i connectivitat amb l’aeroport de Lleida-Alguaire. Per avançar, hem de ser també solvents, amb un finançament garantit i incentius fiscals. És necessària una aposta decidida de país pel sector agroalimentari com a pilar bàsic d’una societat que té cura d’ella mateixa.I, naturalment, ens hem de vendre. Hem d’accedir a tots els mercats. Quan ens expliquem, el món ens escolta. A la Fira, precisament, hem presentat la nova oficina d’atracció d’inversions, Invest in Lleida, que ha d’assessorar i acompanyar empreses i emprenedoria, facilitant i simplificant tot el procés per instal·lar-se i posar en marxa un negoci. Volem atreure projectes de fora i ajudar a créixer els d’aquí. L’Invest in Lleida ja té sis iniciatives empresarials en marxa i el primer cas d’èxit és el Lleida Truck Center, que implica una inversió de 20 milions d’euros i la creació de 85 llocs de treball. No em cansaré de dir que Lleida ha de ser la capital de les oportunitats. S’hi han de desenvolupar projectes, sí, però sense perdre mai de vista el benestar de les persones. Les lleidatanes i els lleidatans som gent ferma, treballadora, acollidora i imaginativa. Som com som i la tardor, farcida d’activitat, ens porta a lluir la nostra manera d’entendre la vida.