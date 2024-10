Força Lleida!

Creado: Actualizado:

Som com som, en bona part, per les persones que ens envolten. Totes i tots contribuïm, d’alguna manera, a la construcció dels altres. El grup és imprescindible en l’èxit i en els moments difícils. Ens esperona a aprendre dels errors i contribueix a superar les pors i els límits. El treball i el talent, però també la cooperació i la solidaritat, són peces que encaixen a la perfecció quan es posen a disposició del col·lectiu.

No hi ha cap mena de dubte que només plegats avancem com a societat. Lleida és ara mateix una de les ciutats amb més projectes transformadors en marxa. L’esforç i el compromís es noten i donen fruits. Vam obrir la setmana acomiadant unes Festes de la Tardor altament participatives, cíviques i segures i la tanquem amb suports que ens demostren que Lleida és la capital de les oportunitats.El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu en Lleida i així m’ho ha manifestat en la trobada que hem mantingut a Palau. Agraeixo profundament la predisposició i la determinació del president, que coneix i es compromet amb els grans objectius de la ciutat. El Govern es fa seu el Model d’Inclusió que preveu atencions específiques i personalitzades sense estigmatitzar espais ni crear guetos, apostant per la recuperació de l’autonomia personal. En els propers dies detallarem els avenços en aquest sentit. Tirarà endavant el nou Centre de Dia de Cappont i es valoraran les necessitats no només socials sinó també urbanístiques de la Mariola, inclosa en el pla Barris amb Futur. El polígon de Torreblanca és una gran aposta que havia quedat encallada i que la nova Generalitat impulsarà amb celeritat. És prioritari per al desenvolupament econòmic de la ciutat de Lleida com a punt de connexió d’empreses d’alt valor afegit. Contribuirà, segur, a consolidar-nos com el hub agroalimentari que hem de ser, amb la Fira de Lleida com a aparador. En aquest sentit, el president coincideix que s’ha de materialitzar un nou recinte innovador, sostenible i accessible. Som la segona capital firal de Catalunya i, com a tal, hem de respondre a les exigències amb un servei que persegueixi l’excel·lència. Però no hi ha oportunitats sense habitatge. És, de fet, el projecte global més important que hem d’afrontar les administracions. Ja hem posat a disposició de la Generalitat solars per construir fins a 250 habitatges de promoció pública, que poden arribar a ser 2.000 gràcies al desenvolupament de nous sectors urbanístics. Cultura i patrimoni arrodoneixen la nostra projecció com a segona capital de Catalunya. I he pogut parlar-ne amb el ministre Ernest Urtasun. Ens hem trobat per plantejar la col·laboració de l’Estat en diverses qüestions rellevants per a la ciutat, tant a nivell d’equipaments com pel que fa a la conservació de les empremtes de la història i hem coincidit a l’hora de valorar el fet cultural com a base d’una convivència respectuosa, sana i enriquidora que preserva i enforteix la seva pròpia identitat. Avançar en equip és essencial per a pràcticament tot. L’esport n’és un bon exemple. La recent classificació de l’AEM per a la tercera ronda de la Copa de la Reina no hauria estat possible sense la generositat i l’empenta col·lectiva. Com tampoc els èxits del Futsal Lleida, recent ascendit, o del Llista, un club modèlic que triomfa i és referent fora i dintre de la pista. I avui tornarem a demostrar que a Lleida anem totes i tots a l’una. L’ACB s’instal·la al Barris Nord, fem història. L’Hiopos Lleida no caminarà sol, farem bullir el pavelló, n’estic segur. La unió d’equip i afició projectarà de nou l’esperit col·lectiu amb determinació però també amb valors. La dedicació i la perseverança, la cohesió i la implicació, no només ens porten a complir els somnis que tenim, són la clau per obrir portes que ni tan sols ens havíem atrevit a somiar. Força Lleida!